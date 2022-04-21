До 17 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии

По прогнозу регионального гидрометцентра, в четверг в Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха +9, +14, местами до +17, у водоемов +5, +8.

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный слабый, температура воздуха +9 +11.

По прогнозу гидрометцентра России, в Калевале днем +14;

В Кондопоге днем +9;

В Медвежьегорске днем +9;

В Олонце днем +13;

В Пудоже днем +11;

В Сегеже днем +10;

В Сортавале днем +12;

В Суоярви днем +11. (фото pixabay.com, manfredrichter)