21 апреля 2022, 08:00
До 17 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии
Осадки по-прежнему не прогнозируются
По прогнозу регионального гидрометцентра, в четверг в Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха +9, +14, местами до +17, у водоемов +5, +8.
В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный слабый, температура воздуха +9 +11.
По прогнозу гидрометцентра России, в Калевале днем +14;
В Кондопоге днем +9;
В Медвежьегорске днем +9;
В Олонце днем +13;
В Пудоже днем +11;
В Сегеже днем +10;
В Сортавале днем +12;
В Суоярви днем +11. (фото pixabay.com, manfredrichter)