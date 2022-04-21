Теплая погода закрепилась в Карелии

Теплая погода сохранится в республике и сегодня. По прогнозу регионального гидрометцентра, 21 апреля в Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -6, днем +9, +14, местами до +17, у водоемов +5, +8.

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +9 +11. Атмосферное давление будет падать.

По прогнозу гидрометцентра России, в Калевале +2, днем +14;

В Кондопоге ночью -2, днем +9;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +9;

В Олонце ночью -2, днем +13;

В Пудоже ночью -3, днем +11;

В Сегеже ночью +1, днем +10;

В Сортавале ночью -3, днем +12;

В Суоярви ночью -1, днем +11. (фото pixabay.com, stux)