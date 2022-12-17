Ночью в Карелии местами подморозит до минус 17 градусов
В Петрозаводске в воскресенье, по прогнозу карельского гидрометцентра, облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег.
На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-13, днем -7,- 9. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -17, днем -4, -9, местами до - 13.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -7, днем -5;
В Кондопоге ночью -8, днем -7;
В Медвежьегорске ночью -8, днем -7;
В Олонце ночью -8, днем -6;
В Пудоже ночью -13, днем -9;
В Сегеже ночью -9, днем -6;
В Сортавале ночью -2, днем 0;
В Суоярви ночью -5, днем -4.
Как мы писали ранее, на смену морозам придет потепление. Пик придется на четверг. // фото unsplash.com