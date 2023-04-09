Ночью в Карелии будет слегка морозно, а день обещают теплый

Погода в республике в понедельник, 10 апреля, будет облачной, но с прояснениями. Гололедица на дорогах, ветер слабый. Преимущественно без осадков, рассказали в Гидрометцентре Карелии.

Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, будет -2, -7 градусов. Днем потеплеет до +6, +11 градусов.

В Петрозаводске ночью тоже морозно, ожидается -3, -5 градусов, а днем будет +6, +8 градусов. Облачность переменная, без осадков. // фото: freepik.com