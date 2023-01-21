Ночью температура воздуха опустится до минус 15 градусов

Минусовая температура установилась в Карелии. В воскресенье по прогнозу республиканского гидрометцентра в Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. По южным районам местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на юге северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -15, днем -4, -9.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем -6;

В Кондопоге ночью -10, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -11, днем -5;

В Олонце ночью -9, днем -4;

В Пудоже ночью -12, днем -6;

В Сегеже ночью -11, днем -6;

В Сортавале ночью -8, днем -4;

В Суоярви ночью -10, днем -6.

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -5, -7. Атмосферное давление будет расти. Между тем, по предварительному прогнозу, в ближайшее время в город может вернуться оттепель. // фото unsplash.com