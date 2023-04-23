Ночью подморозит, днем будет тепло

По сведениям Карельского гидрометцентра, завтра в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки, днем по северным районам местами сильные, в виде снега, мокрого снега, по южным районам - дождя. На дорогах гололедица.

Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура ночью -2, +3°С, на северо-востоке -3, -8°С. Температура днем +14, +19°С, на северо-востоке +2, +7°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура ночью -1, +1°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет расти. // Фото: montypeter / Freepik