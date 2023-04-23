В воскресенье ожидается прохладная погода

Сегодня, 23 апреля утром возможен гололед. Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.

В воскресенье 23 апреля в Карелии ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днем дождя. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, днем на юге северо-восточный, восточный умеренный. Температура ночью -4, -9°С, по южным районам -3,+2°С, днем +4, +9°С, на юге местами до +14°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем слабый дождь. Ветер северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Температура ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет мало меняться.