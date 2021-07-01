Ночью на севере Карелии температура воздуха опустится до 5 градусов

Синоптики республиканского Гидрометцентра рассказали о погоде в пятницу. 2 июля в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +20, +22. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный, западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, по северным районам местами до +5, днем +21, +26.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +13, днем +26;

В Кондопоге ночью +12, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +24;

В Олонце ночью +8, днем +24;

В Пудоже ночью +10, днем +23;

В Сегеже ночью +12, днем +24;

В Сортавале ночью +13, днем +25;

В Суоярви ночью +11, днем +24. (фото bgforum.ru)