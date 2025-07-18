Невезучие пляжи: на Карьере утонул юноша, в Песках запретили купание

Необычайно жаркая погода стояла летом 20 лет назад. Горожане стремились к воде, чтобы освежиться, успеть ухватить солнышка. В Петрозаводске был один большой пляж – Пески. Остальные – Лососинка, набережная Варкауса, Карьер – считались непригодными для отдыха. Но и тогдашний официальный пляж тоже не блистал.

Людям хотелось чистоты, удобств, но этого не было. На пляже журналисты встретили семью из Армении. Наша температура была для них вполне приемлема. Людей в Песках было очень много. И тогда это был официально зарегистрированный пляж. В те дни он стал похож на муравейник. Но условий для отдыха не было – лежаки и зонтики никто не выдавал. Из удобств только раздевалка. Мусор убирали кое-как. Приехавшие иностранцы махали рукой: Россия – страна контрастов. Студент из Чехии Скай Кобилак пожаловался, что «опасно ходить босиком, много стекла!»

Рядом дети бегали именно босиком. Они знали места, где нужно беречь ноги. Рома и Сеня купались под бабушкиным присмотром. Надежды на профессиональных спасателей не было. Они работали только на Республиканской станции спасения, и заключить с ними договор пляж не удосужился. А ведь там и с парашютами в воду летали, и на водных лыжах гонялись. Случиться могло всякое. Но это было «дело самих утопающих». Город выделял на нужды пляжа ни рубля, хотя он считался муниципальным. Он был сдан в аренду одной из фирм на год. Неизвестно, продлят ли контракт, поэтому бизнес и не вкладывал деньги в песок, чтобы они не ушли на ветер. Сервис был сосредоточен только в кафе, где цены зашкаливали. Мусор за отдыхающими собирали, но без энтузиазма – в самый разгар купания урны были переполнены. И не было туалетов! Альтернатива была – или терпеть, или ходить «по-маленькому» в кусты, либо прямо в озеро.

...

Жители Ключевой привыкли отдыхать в местечке Карьер. Городские власти не раз напоминали о том, что этот пляж неофициальный, и купаться там запрещено. И вот произошла очередная трагедия – утонул юноша. Когда прибыли спасатели, уже было слишком поздно – ничем помочь было нельзя. При этом это ЧП ничуть не напугало отдыхающих и не поменяло их планов. Люди продолжали купаться в неположенном, а главное – опасном месте. Посмотрите на видео – сколько детей. Ужас.

Еще за два дня до этого в Петрозаводске было только одно официально разрешенное для купания место – пляж Пески. И вот – там запретили купаться. Такое решение приняла Госинспекция главного управления МЧС России по Карелии. Отдыхающие на этот запрет не обратили никакого внимания! И оповещать их никто не спешил.

У нас всегда легче запретить, чем оборудовать и разрешить. В те дни стояла жара, отдыхающих в Песках было полно. Загорали, купались. С утра там побывали инспекторы и вынесли предписание – запретить купаться и выставить соответствующие щиты. Это было связано с безопасностью.

«Плавсредства не прошли технического освидетельствования в нашей инспекции, спасатель не аттестован», - пояснил Владимир Тимофеев, главный госинспектор по маломерным судам РК.

Все лето спасатели пытались достучаться до арендатора пляжа. Но ничего сделано не было. Если милиция в Песках застукает купальщиков, арендаторам грозил штраф. Похоже, их это не пугало. Так же, как и государственный запрет не пугал горожан.

-Вы знаете, что с сегодняшнего дня здесь нельзя купаться?

-Первый раз слышу! Никто не предупредил, - ответил отдыхающий Евгений Колобов.

-А какие-то запрещающие таблички вы тут видели?

-Ничего не видел. Видимо, их нету.

Если бы в Песках кто-то утонул, ответить бы пришлось Госинспекции МЧС. Если это произойдет в любой другой части города – виноват будет сам потерпевший. Потому что остальные набережные города были не зарегистрированы, как пляжи. Там были соответствующие предупреждения. Но и на Московской этот запрет обходили. Мальчики, пришедшие туда поплавать, доложили: «Знаем про запрет! И все равно купаемся. Далеко не заплываем». От жары спасала только вода. А от воды спасал только тот, кто рядом. Например, отдыхающий Евгений Колобов пообещал, что сможет спасти утопающего.

Таким было 18 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.