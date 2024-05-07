Неудобная поза за рулем может привести к серьезной болезни

Водители, которые долгое время находятся в неудобном положении, рискуют обзавестись синдромом хронической тазовой боли. Врач рекомендует пользоваться массажерами, чтобы разгонять кровоток.

Врач-уролог Андрей Лычагин в беседе с изданием «Газета.Ru» указал на то, что по технике безопасности водителю не следует слишком близко садиться к рулю, расстояние должно быть на уровне полусогнутой руки.

При несоблюдении этого правила у водителя сильно напрягаются мышцы спины, что грозит нарушением функции нервных окончаний, идущих в малый таз. Человек может начать испытывать постоянную боль в районе таза. Некоторые водители путают эту боль с простатитом.

Из-за неудобного положения за рулем также может развиться миофасциальный синдром. Он проявляется в виде сильной боли в мышцах, окружающих позвоночник. // фото freepik.com