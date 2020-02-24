24 февраля 2020, 15:04
Нетрезвый водитель пойман в Калевале
Активность ГИБДД в Карелии приносит результат, однако пьяных за рулем меньше почему-то не становится
Сегодня в поселке Калевала автоинспекторы спецвзвода ГИБДД отстранили от управления водителя 1975 г.р. Мужчина управлял автомобилем «Форд» в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Карелии.
Постоянно находятся водители, которые не прислушиваются ни к голосу рассудка, ни к предупреждениям о проводимых рейдах ГИБДД. Однако рано или поздно нетрезвые гонщики все-таки попадаются инспекторам.
В отношении водителя, пойманного в Калевале, составлен административный материал по ч.1 ст 12.8 КоАП РФ. Ему грозит крупный штраф и лишение прав.