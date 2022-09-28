28 сентября 2022, 18:12
Нетрезвого водителя поймали в Бесовце
28-летний житель Эссойлы станет на некоторое время пешеходом
Инспекторы ДПС Карелии продолжают выявлять пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Так, в поселке Бесовец был остановлен автомобиль «ЗАЗ Сенс». За рулем находился 28-летний житель поселка Эссойла, имевший признаки алкогольного опьянения.
Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото Госавтоинспекции Карелии