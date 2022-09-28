Нетрезвого водителя поймали в Бесовце

Инспекторы ДПС Карелии продолжают выявлять пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Так, в поселке Бесовец был остановлен автомобиль «ЗАЗ Сенс». За рулем находился 28-летний житель поселка Эссойла, имевший признаки алкогольного опьянения.

Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото Госавтоинспекции Карелии