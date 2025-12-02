Несколько десятков домов остались без света в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске из-за плановых работы на сетях пропало электричество в 55 домах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, под отключение попал 41 дом в районе Октябрьского проспекта. Там свет обещают вернуть к 14 часам. Также электроэнергия исчезла в 14 зданиях в частном секторе в Фонтанном проезде. Там работы продолжатся до 15 часов.

