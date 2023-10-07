Непростое воскресенье обещают жителям Карелии

В Петрозаводске 8 октября облачно с прояснениями. Синоптики гидрометцентра прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер восточный, северо-восточный, днем с переходом к северному умеренный, временами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +1, +3. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшие, по южным и центральным районам умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +1, +6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0, днем +5;

В Кондопоге ночью +3, днем +6;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +5;

В Олонце ночью +1, днем +5;

В Пудоже ночью 0, днем +3;

В Сегеже, Сортавале ночью +1, днем +6;

В Суоярви ночью +1, днем +3. // фото unsplash.com/ Erik Witsoe