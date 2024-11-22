Немощных стариков в учреждении Петрозаводска чуть не оставили без еды

Дом сестринского ухода ровно 20 лет назад перестал принимать пациентов в стационар. Это было связано с тем, что депутаты Петросовета никак не могли собраться на сессию и подписать необходимые документы (они сорвали три сессии подряд).

Одной из клиенток Дома была пенсионерка Зоя Кузьминична Зайцева. Она всегда ходила на выборы, хотя передвигалась с трудом, ходила с палочкой. В марте 2004 года она перенесла инсульт. Встать на ноги ей помогли в Доме сестринского ухода. Она там находилась уже во второй раз, и ей там нравилось: персонал заботливый, питание сытное. А депутат, за которого она голосовала, ничем ей не помог.

«Выбирала, а толку никакого нет, - сказала Зоя Кузьминична. – Они, знаете, обещали нам всего… Но выборы-то прошли».

Депутаты Петросовета еще и запретили подопечным этого Дома в нем лечиться. А как по-другому это понимать? Они срывали сессии, не подписывали документы, чтобы сюда перечисляли средства на содержание пациентов. 20 коек уже пустовало. С понедельника главврач был вынужден не брать новеньких. И это было лишь одно учреждение, которое зависело от бюджета города.

«По питанию нет, - заявил Геннадий Фрилунд, главврач учреждения. – Пациентам скоро будет кушать нечего. Мне сейчас в долг отпускают продукты. До какого периода так будет? Я не знаю. Могут не принять завтра заявку и все».

У завхоза Веры Вениаминовны не было ни аппетита, ни желания разговаривать с журналистами. Какой аппетит, если продуктов на кухне осталось на два дня. Потом кормить стариков станет нечем и придется выписывать всех, - думали сотрудники. А ведь в это учреждение каждый день обращались люди, попавшие в безвыходное положение. Знакомый Людмилы Владимировны остался без ног. Дома у него не было ни условий, ни родных, которые бы за ним ухаживали: «Сейчас он находится в городской больнице. Его скоро должны выписать. Мне говорят – мы вам привезем, выгрузим хоть на улицу. Поэтому я сюда пришла, чтобы хотя бы на месяц его устроить».

Вряд ли Людмиле Владимировне могли помочь в Доме сестринского ухода. Хотя могли бы! Если бы депутаты Петросовета не устроили саботаж. Именно так называли ситуацию все работники Дома. «Безобразие! Что я могу сказать, - заявил Геннадий Фрилунд. – В первую очередь страдают-то жители, самые незащищенные – то есть инвалиды, люди преклонного возраста». Людмила Владимировна считала, что за такое всех депутатов нужно лишить мандатов. И такая мысль зрела тогда у многих петрозаводчан.

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Министр финансов Карелии Александр Колесов резко осудил позицию депутатов Петросовета и выразил сожаление о том, что его ведомство и другие органы госвласти, согласно Конституции, не могут вмешаться в конфликт и помочь горожанам. Колесов так прокомментировал события: «Есть законодательство, в том числе бюджетное, которое предусматривает в случае нанесения ущерба возбудить судебное ходатайство. В данном случае (если это произойдет) ущерб будет огромным тысячам людей, работающим в бюджетной сфере. От их имени (есть профсоюзы, другие объединения) коллектив уполномочивает директора выйти с иском к конкретному органу власти, в данном случае это Петросовет, и потребовать возмещения ущерба. Это первый вариант. И второй – это в соответствии с законом о местном самоуправлении и федеральным законом возможно возбуждение процедуры о роспуске Петросовета и досрочных выборах нового состава.

В ноябре отмечают Международный день студентов, но в России об этом празднике знали немногие, у нас предпочитают 25 января отмечать Татьянин день. Впрочем, в Петрозаводске к этой дате приурочили несколько мероприятий для студентов, в том числе подвели итоги конкурса на лучшую студенческую кухню.

Современные студенты очень разные. Одни легко мирились с радостями общежитской жизни, другие старались сделать ее более комфортной. В Педагогическом университете улучшать жизнь учащихся решили, начав с кухни. Тем более, что профком и администрация вуза на это выделили деньги. Денис Геттоев тогда возглавлял студенческий профком: «Мы выделили средства, которые потом были потрачены на закупку краски, занавесок, побелки. Ребята получили материальную помощь, потратили так, как посчитали нужным».

Опыта ремонтных работ у девушек, которые жили на четвертом этаже, не было никакого. Деньги они потратили на материалы. Потом сами отмывали полы, красили окна, белили потолок. На все ушло два вечера. Староста этажа Светлана Бутуева рассказала: «Пробовали валиком, кистью. Где как удобнее. Сами, своим умом доходили до всего». Эта кухня филфака КГПУ заняла в конкурсе третье место. В награду за старания каждой из 18-ти принимавших участие в ремонте девушек полагалось по 250 рублей. Студенты – народ предприимчивый. Деньги попусту не тратили. Такая небольшая сумма тоже была радостью. Со стипендии в 700-900 рублей студентки умудрялись откладывать. Например, купили на отложенное телевизор.

Но главной ценностью в общежитии является холодильник. На этаже, где жили 104 человека, их было всего два. Питались студенты просто: макароны, картошка, сосиски, ну и что родители подкинут. Наталья Михайловская призналась: «Стипендия на еду вообще не идет, если честно. Едим, что родители присылают. А стипендия – на свои личные расходы». Даже если пуст карман, с голоду пропасть никому не дадут. Студенты подкармливали друг друга. Особенно помогали девочки, если мальчик хорошо попросит. Все признались, что отмечать Международный день студента никто не собирается. Вскоре ждала серьезная контрольная работа. Хотя кого это когда-то останавливало?

Таким было 22 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.