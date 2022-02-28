28 февраля 2022, 19:54
Неизвестного убитого нашли на коммунальном объекте Петрозаводска
Жителя Петрозаводска задержали по подозрению в совершении убийства
На одном из объектов коммунального хозяйства в Петрозаводске 18 февраля нашли труп. Личность погибшего сразу установить не смогли, но предполагаемого убийцу поймали, сообщили в МВД Карелии.
На теле обнаружили телесные повреждения, которые свидетельствовали о криминальном характере смерти мужчины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Благодаря грамотному взаимодействию сотрудников угрозыска полиции и следкома задержали 40-летнего петрозаводчанина. Ему предъявили обвинение в совершении убийства и заключили под стражу. // Фото: Republica/pixabay.com