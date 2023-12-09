Небольшой снег обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -12, -14, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юго-западе днем умеренный слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -11, -16, местами до -22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем -15;

В Кондопоге днем -10;

В Медвежьегорске, Олонце днем -14;

В Пудоже, Сегеже днем -17;

В Сортавале днем -8. // фото «Петрозаводск говорит»