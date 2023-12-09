09 декабря 2023, 09:00
Небольшой снег обещают сегодня в Карелии
Днем ожидается до минус 16, но местами будет холоднее
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -12, -14, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юго-западе днем умеренный слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -11, -16, местами до -22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем -15;
В Кондопоге днем -10;
В Медвежьегорске, Олонце днем -14;
В Пудоже, Сегеже днем -17;
В Сортавале днем -8. // фото «Петрозаводск говорит»