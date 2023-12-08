Еще одна морозная ночь ожидается в Карелии
В Петрозаводске в субботу облачно с прояснениями. Небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14, -16, днем -12, -14, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, на юго-западе днем умеренный слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14, -19, местами -23,-28, на северо-востоке похолодает до - 32, днем -11, -16, местами до -22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -17, днем -15;
В Кондопоге ночью -13, днем -10;
В Медвежьегорске ночью -17, днем -14;
В Олонце ночью -16, днем -14;
В Пудоже ночью -20, днем -17;
В Сегеже ночью -19, днем -17;
В Сортавале ночью -12, днем -8;
В Суоярви ночью -17, днем -15. // фото «Петрозаводск говорит»