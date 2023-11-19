19 ноября 2023, 09:00
Небольшой снег и легкий морозец будет сегодня в Карелии
Прогноз погоды на воскресенье дали синоптики
Сегодня в Карелии будет облачно с прояснениями, небольшой снег пройдет местами. На дорогах скользко – голодедица, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Ветер умеренный юго-западный, западный и северо-западный на севере. Днем температура воздуха составит -2, -7 градусов.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Ветер умеренный юго-западный. Температура днем -2, -4 градуса. // фото: ArthurHidden/freepik.com