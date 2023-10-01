Небольшой дождь пройдет в понедельник в Карелии

Облачно с прояснениями будет 2 октября в Карелии. Ночью местами ожидается умеренный дождь, а днем – небольшой, сообщили в Гидрометцентре.

Ветер задует северо-западный и западный умеренный. Ночью воздух прогреется только до +3, +8 градусов, днем будет +8, +13 градусов.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в Петрозаводске, пройдет небольшой дождь.

Ветер западный и северо-западный умеренный. Температура ночью составит +6, +8 градусов, днем будет +9, +11 градусов. // фото: Mylene2401/ pixabay.com