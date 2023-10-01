Сегодня в Карелии начнется похолодание

Сегодня, 1 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +12, +14°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, по северным районам дожди, местами сильные. Ветер юго-западный, западный, на севере северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +13, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +12, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»