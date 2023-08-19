Небольшой дождь пройдет в Карелии

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +18,+20 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, на юге местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, температура воздуха +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем +20;

В Кондопоге, Сегеже днем +19;

В Олонце, Сортавале днем +21. // фото freepik.com/wirestock