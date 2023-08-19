19 августа 2023, 09:00
Небольшой дождь пройдет в Карелии
В целом нас ждет теплая для августа суббота
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +18,+20 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, на юге местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, температура воздуха +16, +21.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем +20;
В Кондопоге, Сегеже днем +19;
В Олонце, Сортавале днем +21. // фото freepik.com/wirestock