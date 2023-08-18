В субботу жителям Карелии обещают до плюс 21

В Петрозаводске в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +18,+20 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

19 августа в Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на юге местами пойдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, на севере местами до +4, днем +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске ночью +9, днем +20;

В Кондопоге, Сегеже ночью +9, днем +19;

В Олонце ночью +8, днем +21;

В Пудоже ночью +6, днем +20;

В Сортавале ночью +10, днем +21;

В Суоярви ночью +8, днем +20. // фото «Петрозаводск говорит»