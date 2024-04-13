Небольшой дождь обещают в воскресенье, но будет тепло

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4, днем +7, +9, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +6, +11.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0, днем +5;

В Кондопоге ночью +2, днем +8;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +7;

В Олонце ночью +2, днем +11;

В Пудоже ночью +3, днем +9;

В Сегеже ночью 0, днем +7;

В Сортавале, Суоярви ночью +2, днем +7. // фото «Петрозаводск говорит»