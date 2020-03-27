Небольшие осадки ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 28 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0+2, днем +7+9.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный, местами с порывами до сильного. Температра воздуха ночью +2-3, днем +4+9, на севере +1+6.

В Костомукше до +2, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

В Сегеже до +4, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

В Сортавале до +5, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на следующей неделе погода резко изменится. Подробности - в нашем материале.