Небольшие дожди пройдут в пятницу в Карелии

Завтра, 9 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +10, +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +12, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +13, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.