Неадекватные пешеходы бросаются на машины в Петрозаводске

В последние дни на улицах карельской столицы участились случаи неадекватного поведения пешеходов.

Один мужчина шел по Красноармейской прямо на встречу двигавшемуся потоку. Один из водителей что-то распылил ему в лицо и уехал, мужчина еще какое-то время стоял на дороге, а потом упал.

Другой мужчина выбежал наперерез двигавшемуся по Калинина автомобилю, водителю пришлось уворачиваться. Опасную ситуацию запечатлел видеорегистратор. Запись опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Как будто голодный зомби на пустынной улице увидел человека и решил атаковать»,

- отреагировали в сообществе.

Еще один пешеход ощупывал машины и что-то высказывал водителям на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Ключевского шоссе. Мужчина размахивал рюкзаком, кланялся, пытался открыть дверь. Ролик со странным пешеходом разместил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии». // фото стоп-кадр