Не код, а комбинация. Россиян предупредили о новой уловке жуликов

Новую уловку мошенников выявили в России. Они просят набрать комбинацию цифр и символов.

Аферисты представляются сотрудниками оператора связи и предупреждают о необходимости проверить телефонную линию, для этого предлагают набрать комбинации #90, #09 и так далее, передает ТАСС.

Как только человек выполнит просьбу. Аферисты получат полную власть над его сим-картой. Жулики смогут звонить за счет абонента, а также смогут получить доступ к банковскому приложению.

Россиян призывают сразу же вешать трубку при подозрительном звонке и блокировать номер. Специалисты рекомендуют не передавать никому персональные данные и коды из смс-сообщений.

Также рекомендуют регулярно проверять историю операций в личном кабинете банка и установить двухфакторную аутентификацию в приложении банка.