Названы даты всероссийской переписи россиян

В Росстате озвучили сроки проведения всероссийской переписи. Граждан перепишут с 15 октября по 14 ноября. В труднодоступных территориях страны перепись продлится до 20 декабря, сообщает РИА Новости. Сроки проведения всенародной переписи переносили уже не один раз.

Россияне также смогут самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг. Сделать это можно будет с 15 октября по 8 ноября.

Предварительные итоги предстоящей переписи подведут в апреле 2022 года, окончательные итоги станут известны в четвертом квартале следующего года. (фото Анна Майорова, m24.ru)