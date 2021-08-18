Владимир Бирючков назначен новым руководителем МЧС Карелии

Временно исполнять обязанности руководителя карельского МЧС будет Владимир Бирючков. Предыдущий глава ведомства Алексей Елисеев находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Бирючков приступил к работе 18 августа, пишут «Невские новости». Исполнявший до этого обязанности руководителя управления Андрей Нюганен остается замначальника.

Новый начальник родился в 1975 году в Дрездене ГДР, окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Военный университет связи.

С 2014 по 2017 был первым заместителем начальника МЧС по Санкт-Петербургу, с 2017 по октябрь 2018 – первым заместителем начальника Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; с октября 2018 по август 2021 - первым заместителем начальника МЧС по Нижегородской области. Имеет ряд ведомственных наград. (фото vremyan.ru)