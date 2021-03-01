Назван состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания России определила окончательный состав сборной страны для выступления на чемпионате мира в Стокгольме. Список спортсменов, которые отправятся в Швецию, опубликован на сайте ФФКР.

В женском одиночном катании от России выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, в мужском - Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Спортивные пары будут представлены Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, а также Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. В танцах на льду выступят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Фото pokupon.ua