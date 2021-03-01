Весной россиян ждут три короткие рабочие недели

Следующая рабочая неделя для россиян будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом напомнили в Роструде. 6-8 марта будут выходными, 9-12 - рабочими днями.

Также в ведомстве напомнили, что этой весной жителей страны ожидают еще две четырехдневные рабочие недели.

Короткими будут две первые рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Отдыхать россияне будут 1-3 мая и 8-10 мая. Фото bgvesti.ru