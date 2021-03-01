01 марта 2021, 13:40
Весной россиян ждут три короткие рабочие недели
Роструд напомнил расписание выходных в весенние праздники
Следующая рабочая неделя для россиян будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом напомнили в Роструде. 6-8 марта будут выходными, 9-12 - рабочими днями.
Также в ведомстве напомнили, что этой весной жителей страны ожидают еще две четырехдневные рабочие недели.
Короткими будут две первые рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Отдыхать россияне будут 1-3 мая и 8-10 мая. Фото bgvesti.ru