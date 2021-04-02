Назван самый привлекательный мужчина России

Россияне назвали самого привлекательного мужчину в стране, пишет «Лента.ру». Секс-символом страны стал президент Владимир Путин. Первое место в рейтинге ему обеспечили голоса 18 процентов мужчин и 17 процентов женщин. Всего в опросе сервиса SuperJob участвовала тысяча человек. На втором месте рейтинга оказался шоумен Дмитрий Нагиев. За него проголосовали лишь три процента россиянок.

Также в списке самых привлекательных мужчин оказались актеры Данила Козловский и Константин Хабенский. Симпатичными их посчитали по два процента женщин.

Также привлекательными посчитали певцов Сергея Лазарева и Алексея Воробьева, а также актеров Павла Прилучного и Сергея Безрукова.

Одним из самых популярных ответов на соответсвующий вопрос у мужчин стала фраза: «Самый привлекательный мужчина России - это я». Но привлекательными мужчины также посчитали Александра Петрова, Сергея Лаврова, Ивана Урганта, Сергея Шойгу и Егора Крида.

Ранее были названы самые привлекательные женщины старше 40. (фото bank-rank.ru)