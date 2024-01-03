Назван самый морозный город Карелии на 3 января

По состоянию на 3 января самые сильные морозы в Карелии установились в Олонце. Там столбики термометров опустились до минус 37 градусов, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

В Пудоже минус 35 градусов, в Медвежьегорске минус 33,5, в Сегеже минус 33. В Петрозаводске воздух остыл до минус 30,4 градуса.

В Кондопоге было зафиксировано минус 29,6 градуса, в Сортавале минус 28,1. Теплее всего на Валааме - там всего лишь минус 16,3 градуса. // Фото «Петрозаводск говорит»