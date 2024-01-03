До минус 32 обещают сегодня местами в Карелии

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха -23, -25, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северных, на севере западных направлений слабый. Температура воздуха -21, -26, местами до -32.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -24;

В Кондопоге, Сегеже днем -25;

В Медвежьегорске днем -30;

В Олонце днем -23;

В Пудоже, Суоярви днем -27;

В Сортавале днем -21. // фото «Петрозаводск говорит»