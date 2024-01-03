03 января 2024, 08:30
До минус 32 обещают сегодня местами в Карелии
Снег прекратился, зато установились январские морозы
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха -23, -25, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северных, на севере западных направлений слабый. Температура воздуха -21, -26, местами до -32.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -24;
В Кондопоге, Сегеже днем -25;
В Медвежьегорске днем -30;
В Олонце днем -23;
В Пудоже, Суоярви днем -27;
В Сортавале днем -21. // фото «Петрозаводск говорит»