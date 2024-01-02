Мороз крепчает – сегодня ночью местами подморозит до минус 36 градусов

В среду в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -27, -29, днем -23, -25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северных, на севере западных направлений слабый. Температура воздуха ночью -25, -30, местами до -36, днем -21, -26, местами до -32.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -26, днем -24;

В Кондопоге ночью -29, днем -25;

В Медвежьегорске ночью -32, днем -30;

В Олонце ночью -26, днем -23;

В Пудоже ночью -30, днем -27;

В Сегеже ночью -28, днем -25;

В Сортавале ночью -24, днем -21;

В Суоярви ночью -30, днем -27. // фото «Петрозаводск говорит»