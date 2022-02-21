Назван напиток, снижающий риск преждевременной смерти

Медики определили, что три чашки кофе в день могут снизить риск преждевременной смерти. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Sun.

Врачи университета Земмельвейса в Будапеште и Лондонского университета королевы Марии провели исследование, на протяжении 11 лет специалисты изучали привычки британцев. Выяснилось, что три чашки молотого кофе в день снизили риск преждевременной смерти на 12%.

Кроме того, по данным ученых, эти же три чашки в день снизили риск смерти от сердечных заболеваний - на 17%, а от инсульта - на 21%. При этом, как уточнили врачи, подобные показатели являются следствием улучшения общего состояния здоровья из-за кофе.

Однако речь идет о молотом кофе, а не растворимом, заключили врачи. При этом важно проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Фото pixabay.com/CUN_CUN