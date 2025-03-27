«Настоящий»: дом сдан, ждет новоселов

Строительная компания Nova представляет жилой дом бизнес-класса «Настоящий». Дом возведен в центре города на Закаменской набережной.

Уникальное расположение позволит жителям «Настоящего» пользоваться всеми преимуществами жизни в деловом центре города. А близость парка и реки – отдыхать от суеты после рабочего дня. В непосредственной близости от дома есть большая детская площадка для детей всех возрастов. Здесь точно не будет скучно вашему ребенку.

Неподалеку расположен авто- и железнодорожный вокзал, что позволит не тратить много времени на дорогу перед отправлением в командировку или отпуск. А наличие поблизости торговых центров, ресторанов, бизнес-центров позволят быть в центре событий.

Дом малоквартирный, площадь предлагаемых квартир – от 42 до 113 квадратных метров, количество комнат – от двух до четырех. Высокие потолки дают возможность создавать уникальные интерьеры, а также подарят много света и простора.

Все квартиры в «Настоящем» имеют свободные планировки. Вы сами определяете, как будет выглядеть ваша будущая квартира, делаете ремонт так, как нужно именно вам!

Заходя в «Настоящий», попадаете в дизайнерский холл, в котором вас встречает консьерж, есть колясочная, лапомойка для домашних питомцев и комфортная зона ожидания для ваших гостей.

Ни один дом бизнес-класса не обходится без подземного паркинга. В жилом доме «Настоящий» в паркинг можно будет спуститься на лифте или заехать через автоматические ворота с дистанционным управлением.

Выбирайте жизнь в центре города. Выбирайте «Настоящий».

Записаться на просмотр, узнать подробности можно в отделе продаж по адресу: Петрозаводск, Комсомольский проспект, 29 и по тел.: + 7 (8142) 59-47-47.

