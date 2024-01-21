Населенные пункты под Петрозаводском остались без электричества

Сегодня днем в ряде населенных пунктов, расположенных под Петрозаводском, произошло отключение электричества. Об этом сообщает администрация Пряжинского района.

Так, без электроэнергии остались Чална, Падозеро, Виданы, Шуйская Слобода. Бригада электриков уже работает над устранением аварии.

Жителям населенных пунктов принесли извинения за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev