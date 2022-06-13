13 июня 2022, 18:24
Нас ждет почти летняя погода
Прогноз погоды на завтра, 14 июня
По прогнозу гидрометцентра Карелии, завтра в республике будет облачно с прояснениями. Ночью на севере местами небольшой дождь, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный.
Температура ночью +7, +12°C, на юге местами до +4°С, днем +19, +24°С.
В Петрозаводске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать. // Фото: Roberto Nickson / Pexels