Нас ждет почти летняя погода

По прогнозу гидрометцентра Карелии, завтра в республике будет облачно с прояснениями. Ночью на севере местами небольшой дождь, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура ночью +7, +12°C, на юге местами до +4°С, днем +19, +24°С.

В Петрозаводске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать. // Фото: Roberto Nickson / Pexels