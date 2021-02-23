Народный лыжный праздник пройдет в Петрозаводске

26 - 28 февраля в Петрозаводске состоится 52-й Народный лыжный праздник, входящий в программу комплексного зачета среди городов и районов Республики Карелия. Центральной площадкой проведения соревнований по лыжным гонкам по традиции станет Республиканский спортивный комплекс «Курган».

Как сообщает Министерство спорта Карелии, на старт выйдут лыжники из всех районов Карелии. 27 февраля спортсмены будут соревноваться на дистанциях от 3 км до 10 км свободным стилем, 28 февраля пройдет классический масс-старт.



По итогам гонок судьи определят победителей в абсолютном и командном зачетах в нескольких возрастных группах. Подтверждение об участии в соревнованиях (заявки) необходимо направить до 24 февраля по электронной почте: fedina3333@yandex.ru, esina_elena@list.ru и по телефону/факсу (8142) 33-02-43.