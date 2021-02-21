Лыжный фестиваль KareliaSkiFest пройдет в Петрозаводске

Лыжный фестиваль KareliaSkiFest 5.0 пройдет в Петрозаводске. На сайте мероприятия говорится, что его участниками станут 1327 человек из 43 регионов России.

Главные мероприятия большого лыжного праздника пройдут на территории «Кургана» 22 и 23 февраля.Специальными гостями фестиваля станут мастер спорта по лыжным гонкам, участница чемпионата мира и этапов кубка мира по лыжероллерам, чемпионка мира по гонкам с препятствиями, победитель чемпионата и кубков России по ски-альпинизму Варвара Прохорова, а также генеральный менеджер «Русской марафонской команды» Андрей Тютерев.

В понедельник на дистанцию полкилометра выйдут дети, а также лыжники, которым предстоит преодолеть 50, 25 и 10 километров свободным стилем. В этот же день пройдет церемония награждения. Церемония открытия пятого фестиваля лыжных видов спорта KareliaSkiFest и физкультурно-оздоровительный праздник ВДФСО ДИНАМО состоится в 10:30 на Кургане. Для гостей подготовлены детские эстафеты, полевая кухня. Вечером в 16 часов пройдет лыжный заезд на 3,3 километра, а в 18 часов - гонки на традиционных и современных финских санях.

23 февраля также пройдут лыжные заезды на 50, 25 и 10 километров. Награждение победителей будет проходить с двух часов дня. В 15 часов пройдут гонки с собаками - скиджоринг (прим.ред. лыжник-гонщик передвигается свободным стилем вместе с одной или несколькими собаками) и упряжки «двойки». Также Варвара Прохорова проведет мастер-класс на лыжах. Его время пока не сообщается. Полная программа фестиваля - здесь. (фото Фотоёж, vk.com)