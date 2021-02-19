Стало известно название команды России для выступления на Олимпиадах

Стало известно, под каким названием и с какой символикой будут выступать российский спортсмены на летних играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает RT со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Спортсмены будут выступать под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо полного названия будет использована аббревиатура ROC. Какая музыка будет исполняться вместо гимна России, решит МОК.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Санкции связаны с допинговым скандалом. Наши спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. (фото profile.ru)