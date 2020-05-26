Нарколог назвал количество умирающих от алкоголя россиян

В России ежегодно 5-6 тысяч человек погибают из-за отравления алкоголем. Всего же ассоциированных с употреблением спиртного смертей может быть до 50 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.

Врач отметил, что 5-6 тысяч россиян насмерть травятся алкоголем каждый год «совершенно точно». При этом гораздо больше наших соотечественников умирают от болезней, связанных с употреблением спиртного.

Ранее о росте количества смертей в России от употребления алкоголя также заявлял министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.