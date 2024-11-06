Налоговый вычет скоро можно будет оформить на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития России активно внедряет услугу по оформлению налоговых вычетов на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Функция может стать доступной для россиян уже в 2025 году.

В ведомстве добавили, что работу над налоговыми вычетами ведут с полной интенсивностью, чтобы уже в следующем году граждане смогли воспользоваться новыми возможностями.

Кроме того, сейчас на портале завершают разработку услуг по оформлению социальных вычетов, охватывающих затраты на образование, медицинское обслуживание и спорт. Также в этот список вошли выплаты за покупку жилья, включая ипотечные программы. // фото: freepik.com