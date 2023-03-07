Накануне 8 марта петрозаводских невест в ЗАГСе ждал сюрприз

Накануне женского праздника 8 марта в петрозаводском Дворце бракосочетаний ровно двадцать лет назад собрали около 30 невест, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей свадьбе, а также и к будущей семейной жизни. В поздравлении с Праздником Весны сотрудники Дворца совместили приятное с полезным: информацией от семейных психологов, специалистов по планированию семьи, флористов, визажистов и продавцов свадебных нарядов.

Всем тем девушкам, которые собрались в большом зале Дворца, в течение ближайших месяца или двух предстояло прийти сюда еще раз. Но уже для того, чтобы ответить на вопрос «Готовы ли они отдать свою руку и сердце стоящему рядом избраннику?» Более тридцати будущих жен и мам ответили утвердительно на приглашение сотрудников ЗАГСа и пришли на встречу с людьми, которые были готовы дать им кучу полезных советов. Подбор консультантов проводился на основании опроса, проведенного загодя среди девушек, пришедших подавать заявления.

«В частности их интересовало прежде всего – как быть самой прекрасной, неотразимой, королевой вечера, - отметила Анна Клемюк, директор Дворца бракосочетаний. – Чтобы у них был самый лучший букет, который бы запомнился на всю жизнь. Чтобы она безупречно выглядела в плане макияжа».

Пришли на встречу с невестами и флорист с визажистом. Манекенщицы продемонстрировали варианты свадебных нарядов, доступные в петрозаводских салонах для новобрачных. Невеста по имени Марина сразу влюбилась в одно белое пышное платье и решила выбрать к себе на торжество именно его. Специалисты ЗАГСа прекрасно знали, что внешний вид невесты на свадьбе – это далеко не самая большая проблема, которая может встать перед молодоженами.

«Мы пригласили из Республиканского центра планирования семьи и репродукции коллектив, который ответил на те вопросы, которые задавали наши невесты. Теперь они знают, куда можно обратиться, если возникнут проблемы. Даже перед свадьбой. Такое тоже бывает», - рассказала Анна Клемюк. Кстати, она пообещала, что нечто подобное той предсвадебной встрече для невест, будет со временем организовано и для женихов. И в будущем году к 23 февраля они согласились провести отдельный «курс молодого бойца» для будущих мужей.

А в кинотеатре «Сампо» (в те годы еще был такой на проспекте Невского) собрались ученики и преподаватели Державинского лицея. Все они болели за старшеклассниц, которые сражались за почетный титул Мисс-Державинский лицей.

То, что их девчонки самые симпатичные, были уверены и те, кто учится, и те, кто учит в Державинском лицее. Свою уверенность в этом они выражали громкими криками и сотрясанием плакатов, когда девушки выходили на сцену и боролись за корону первой красавицы лицея. Как жюри не оглохло от такого мощного шумового эффекта – совершенно непонятно. А красавицы, чтобы добиться расположения жюри и зрителей, должны были пройти через нелегкие испытания. Доказать нужно было не только, что они красивые, пластичные, умеющие танцевать, но и обнаружить некие знания жизни, чувство юмора и прочие необходимые девушке на жизненном пути навыки. Члены жюри давали им по ходу действия полезные советы. После двухчасового шоу наступил кульминационный момент. Корона обрела хозяйку, Мисс-Лицей стала Ирина Быкова. Ее внесли на сцену на руках старшеклассники. Член жюри и исполнительный директор телеканала СТС, который тогда был Максим Мазуровский, поздравил победительницу и наградил подарком ценным и необходимым – сотовым телефоном. И взял с нее обещание, что она обязательно позвонит ему через неделю, чтобы рассказать о своих впечатлениях: каково быть официально признанной самой очаровательной девушкой школы.

«Первоцветы» - так назвали свою выставку семейных газет и журналов дети и их родители в поселке Сулажгорского кирпичного завода.

В маленьком одноэтажном здании Дома культуры в микрорайоне Сулажгора было тепло и уютно. Накануне праздника там устроили домашнюю выставку. На портретах, выполненных детьми, красовались любимые мамы. И эти портреты получились просто отличные. Главное, было видно: выполнены они с любовью. Аня Богданова была уверена, что ее маме очень идет огненный цвет волос.

«У меня мама красивая, добрая. Мне она, например, очень нравится. Она ласковая и нежная», - сказала девочка. А у мамы Раи Киселевой карие глаза, и она очень любит украшения: «Какие-нибудь брильянты надеть, на руки кольца всякие, может бусы надеть. Она очень красиво одевается». Мама Ани Рыбкиной пока не видела своего портрета, который дочка приготовила для выставки. Но никто не сомневался, что ей понравится. «Она очень веселая, ласковая и добрая», - сказала о ней Аня. Больше полусотни рисунков и стенных газет приготовили в подарок мамам дети поселка Сулажгорского кирпичного завода. В этом им помогли, конечно, сотрудницы Дома культуры, которые вместе с детьми весело кричали «Поздравляем!» и хлопали в ладоши.

Таким было 7 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.