Надо больше фондов! Власти потратят миллионы на дележку грантов

Текст: Георгий Чентемиров

В последний день своей работы депутаты шестого созыва карельского парламента сделали «царский подарок» родной республике. Они согласовали создание Фонда грантов главы республики. Новая организация должна появиться в срок до 1 декабря, и уже в следующем году будут нужны деньги на его содержание.

Работа Фонда потребует серьезных ассигнований. Как говорится в пояснительной записке, в 2022 году на эти цели необходимо зарезервировать 5,6 миллиона рублей. Далее планируемые расходы составят 5 миллионов рублей ежегодно.

Портал «Петрозаводск говорит» поинтересовался, что входит в эту сумму: исключительно содержание фонда или, может, сама грантовая поддержка? Оказалось, пять миллионов – это только на содержание новой структуры.

– Сами гранты в этом году глава определил в 50 миллионов рублей, в следующем году, наверное, будет не меньше. Плюс ко всему идет софинансирование из Фонда президентских грантов – 30 миллионов рублей. Общий объем грантов составил в этом году 80 миллионов рублей. Но в этом году конкурс проводит министерство, а в следующем – уже региональный Фонд, – объяснил министр национальной и региональной политики Сергей Киселев.

Чем же будет заниматься новая структура? Читаем в той же пояснительной записке:

«Предметом деятельности фонда определена централизация финансовых, управленческих отношений между органами исполнительной власти республики и представителями гражданского общества».

Загадочность этой фразы сподвигла депутата Эмилию Слабунову спросить у авторов инициативы: что, собственно, означает «централизация отношений между органами исполнительной власти и представителями гражданского общества»? Внятного ответа на сессии заксобрания так и не прозвучало. Еще бы; какие между органами власти и общественниками могут быть управленческие отношения? Впрочем, следуя логике российской действительности, они могут прямо вытекать из финансовых.

Любопытно, но министр Киселев в беседе с журналистом, наоборот, подчеркнул: фонд как раз и создается, чтобы дистанцировать поддержку общественников от государства.

"Конкурс проводит не орган исполнительной власти, а фонд, который и сам некоммерческая организация. Это и независимость, и эксперты… Должны пропасть вопросы в том числе по прозрачности конкурса",

– отметил Киселев.

Правда, факт остается фактом: учредителем Фонда будет само Министерство национальной и региональной политики. Так что вопрос независимости этой структуры даже не риторический. Как и вопрос о том, что мешает сделать прозрачным конкурс, если проводить его силами самого министерства.

5 миллионов рублей – хороший бюджет для организации, которая будет заниматься исключительно бумажной работой. Если разделить эту сумму на 12 месяцев и на среднюю карельскую зарплату, получится, что в Фонде грантов главы Карелии смогут трудиться человек девять. Мы, правда, не посчитали расходы на канцелярию, техническое оснащение, коммунальные услуги и прочие «инфраструктурные» статьи, но размах все равно впечатляет.

По словам чиновников, создание такого Фонда – вынужденная необходимость. Она прописана в поручениях президента России, которые тот дал на заседании Госсовета в конце 2018 года. Однако вот ведь незадача. В самом документе, на который кивают авторы инициативы, никакого требования создавать региональные грантовые фонды нет.

Там сказано, что в субъектах федерации нужно «проводить конкурсы на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, исходя из принципов и подходов, утверждаемых Фондом – оператором президентских грантов по развитию гражданского общества». Иными словами, деньги НКО надо давать по образу и подобию того, как это делает Фонд президентских грантов. В положениях, опубликованных Фондом, мы не нашли ни слова о необходимости создания аналогичных структур в регионах.

Не исключено, что региональные грантовые фонды где-то и создаются (существует, например, Фонд содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан, зарегистрированный в январе 2020 года). Но вот, например, интересный документ от правительства Воронежской области – относительно свежий, июньский. Там губернатор поручает принять порядок предоставления грантов социальным НКО. Распорядителем средств назначен Департамент соцзащиты, которому нужно согласовать с Фондом президентских грантов критерии конкурса и методы оценки претендентов.

Собственно, все так, как написано в поручениях Путина: чиновники выдают субсидии некоммерческим организациям, согласуя свои действия с главным знатоком этого дела – Фондом президентских грантов.

Зачем же Карелии понадобился свой собственный грантовый фонд? Некуда девать по пять миллионов рублей ежегодно? Министр Сергей Киселев считает, что содержание структуры не такое уж и дорогое, и оно обязательно окупится той пользой, которую она принесет.

"Если с экономической точки зрения брать, эти пять миллионов для государства оправдаются. Карелия на Северо-Западе занимает первое место по уровню развития некоммерческого сектора; денежные средства будут привлекаться извне, из Фонда президентских грантов, на реализацию проектов, с них и налоги будут платиться,

– объяснил министр.

Сергей Киселев отметил, что Фонд, будучи некоммерческой организацией, и сам сможет участвовать в конкурсах на гранты, а полученные средства тратить на работу с другими НКО – обучение, семинары и так далее.

Вообще говоря, в Карелии довольно много Фондов, на содержание которых тратятся не просто миллионы, а десятки миллионов рублей. Мы уже писали, во сколько обходится Фонд венчурных инвестиций – он призван помогать стартапам. В 2021 году на него было заложено 17 миллионов рублей, в позапрошлом – 9 миллионов. Еще есть Фонд развития промышленности; в бюджетах 2020-21 годов на него были запланированы субсидии общим объемом 60 миллионов рублей. Еще можно вспомнить субсидию размером в 8,3 миллиона рублей, предоставленную Фонду «Центр поддержки экспорта Республики Карелия». Слышали о таком?..

Все эти структуры, по сути, выполняют работу органов власти; это ведь их задача – помогать, развивать, содействовать… Но по какой-то причине данные функции делегируются многочисленным фондам. Возможно, затем, чтобы в конце года отчитываться об очередном сокращении государственного аппарата, попутно «зашивая» в бюджет многомиллионные субсидии на работу, которую должны делать чиновники. // Фото: pixabay.com