Надежда Бабкина истратила на лечение от коронавируса 2 миллиона рублей

Известная певица и ведущая «Модного приговора» 70-летняя Надежда Бабкина уже несколько дней находится дома после выписки после месячного лечения от коронавируса, ей выписаны антидепрессанты, сообщает Стархит.

Издание сообщает, что Бабкина чувствует себя хорошо, хотя врачи предлагали ей понаблюдаться в стационере еще некоторое время.

Между тем на лечение певица и теледива потратила большую сумму. Она находилась в больнице без использования полиса ОМС, на медикаменты ушло порядка 350 тысяч рублей. Сутки в реанимации этой больницы стоят в среднем 150 тысяч, народная артистка больше недели была подключена к аппарату ИВЛ. Последующее пребывание в отдельной палате обходилось в 50 тысяч в день.

Таким образом, по подсчетам издания, общая сумма за месяц достигла двух миллионов рублей.

И это при том, что Надежде Бабкиной делали скидки и порой проводили по минимальным тарифам.

"При выписке врач прописал Бабкиной целый коктейль из лекарств. Есть там в том числе и антидепрессанты, и успокоительное", цитирует "СтарХит" представителей клиники.