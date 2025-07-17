Начинающая водитель-девушка покалечила ребенка в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Куйбышева и Титова в центре Петрозаводска столкнулись два автомобиля. За рулем одного была 18-летняя девушка – начинающий водитель. В Госавтоинспекции дали оценку этому ДТП.

В минувшую среду 16 июля в 20:43 девушка-водитель автомобиля «Форд» двигалась по второстепенной дороге т на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Хендай», который ехал по главной.

В результате дорожного происшествий телесные повреждения получила восьмилетняя девочка-пассажир автомобиля «Хендай». Ее доставили в ДРБ. Дорожная полиция пока разбирается в обстоятельствах аварии. © «Петрозаводск говорит»