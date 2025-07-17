Сосед избил мужчину, ругавшегося с бывшей женой в общежитии

В общежитии Петрозаводска мужчина конфликтовал с бывшей женой. В разгар ссоры появился сосед.

Мужчина в порыве агрессии ударил второго мужчину в область шеи и сломал тому кость. Потерпевшего госпитализировали, медики оценили травы как тяжкие. Об этом рассказали в МВД Карелии.

В отношении 49-летнего петрозаводчанина возбудили уголовное дело. Вину он признал. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»