17 июля 2025, 12:09
Сосед избил мужчину, ругавшегося с бывшей женой в общежитии
49-летнего петрозаводчанина привлекут к ответственности за причинение тяжкого вреда
фото unsplash
В общежитии Петрозаводска мужчина конфликтовал с бывшей женой. В разгар ссоры появился сосед.
Мужчина в порыве агрессии ударил второго мужчину в область шеи и сломал тому кость. Потерпевшего госпитализировали, медики оценили травы как тяжкие. Об этом рассказали в МВД Карелии.
В отношении 49-летнего петрозаводчанина возбудили уголовное дело. Вину он признал. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»